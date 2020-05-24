Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 53-летнего жителя Саранска

В Саранске местный житель лишился денег, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 53-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представил работником банка и заявил, что некие преступники получили доступ к счетам горожанина. Затем якобы сотрудник финансового учреждения рассказал, что действия злоумышленников, которых на самом деле не было, можно будет пресечь, если мужчина продиктует ему свою учетную запись и коды, полученные в смс-сообщениях. Житель Саранска сообщил незнакомцу необходимые сведения. После этого горожанин обнаружил, что с двух его банковских счетов были похищены денежные средства в сумме 1,261 млн рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф