Сотрудники МЧС провели дезинфекцию в Ковылкино

Сотрудники МЧС 22 мая в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продезинфицировали места общего пользования в Ковылкино.

При помощи специальной техники и оборудования было обработано более 1000 квадратных метров поверхностей, в том числе три сквера и один городской парк.

Рассматриваемые меры направлены на обеспечение безопасности и защиты людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru