В Мордовии сняли ограничения по графикам работы общественного транспорта

В Мордовии были сняты ограничения по графикам работы общественного транспорта.

С сегодняшнего дня, 25 мая, восстанавливаются обычные графики работы общественного транспорта и действие льготных проездных билетов.

Кроме того, на всех рынках восстанавливается торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости.

Стоит отметить, что режим самоизоляции на территории Мордовии сохраняется.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru