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Пропала без вести жительница Саранска, которая страдает потерей памяти

Пропала без вести жительница Саранска, которая страдает потерей памяти

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести жительница Саранска.

Кальникова Валентина Николаевна 1952 года рождения, являющаяся жительницей Саранска, 18 мая нынешнего года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что женщина была одета в вязаный свитер серого цвета, брюки темно-зеленого цвета и колготки коричневого цвета.

Стоит отметить, что гражданка страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой жительницы Саранска, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф