В Лямбире горела баня

В Лямбире произошло возгорание бани.

В ночь на 25 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улицы Мусы Джалиля. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройку на площади 40 квадратных метров.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru