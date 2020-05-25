Жительница Рузаевки подозревается в краже

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая подозревается в краже пакета с продуктами и деньгами.

Недавно в ОМВД России по Рузаевскому району обратился 29-летний житель села Татарская Пишля, который сообщил, что в одном из магазинов Рузаевки был похищен принадлежащий ему пакет с продуктами, несколькими медицинскими масками, разовыми перчатками, кошельком с деньгами в сумме 3,7 тыс. рублей и банковской карты.

По подозрению в совершении указанного преступления была задержана 35-летняя жительница Рузаевки. Женщина признала свою вину. Гражданка заявила, что на выходе из магазина обратила внимание на открытую камеру хранения, в которой находился пакет. Следя за тем, чтобы противоправные действия не были замечены, женщина совершила кражу.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф