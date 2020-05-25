В Саранске горела баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло днём 24 мая на территории посёлка Луховка. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня. Огонь повредил кровлю постройки на площади 7 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru