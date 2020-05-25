В УФСИН РФ по Мордовии прошли выставки фотографий и рисунков, посвященные к 89-й годовщине образования пенитенциарной системы региона.

На выставке фотографий «Жизнь учреждений в лицах» было представлено более 120 работ, выполненных сотрудниками ведомства. Данная экспозиция повествует о буднях и праздниках уголовно-исполнительной системы республики.

Выставка детских рисунков, выполненных в различных художественных техниках, получила название «Служба в уголовно-исполнительной системе глазами ребенка». Было представлено 150 работ.

Авторы лучших работ были награждены дипломами и ценными подарками.

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Источник: 13.fsin.su