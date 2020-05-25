В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло чествование ветеранов УИС

Коллектив межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии в преддверии Дня образования уголовно-исполнительной системы региона проводит цикл мероприятий, посвященных праздничной дате.

Одним из указанных мероприятий стала встреча с ветеранами уголовно-исполнительной системы, среди который старший лейтенант внутренней службы в отставке Ольга Шлыкова и майор внутренней службы в отставке Геннадий Шумал.

Ольга Шлыкова была одной из тех, кто стоял у истоков создания учебно-материальной базы учебного центра, проходила службу в должности начальника дежурной части.

Стезей Геннадия Шумала была преподавательская деятельность. При его участии был сформирован цикл кинологической службы. Специалисты – кинологи многих территориальных органов ФСИН России хорошим знанием вопросов дрессировки служебных собак обязаны именно ему.

Начальник учебного центра Игорь Давыдов выразил ветеранам признательность за многолетний добросовестный труд и беззаветное служение своему делу, а также неоценимый вклад в развитие и становление учреждения.

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Источник: 13.fsin.su