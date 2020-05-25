Заместитель прокурора Мордовии проведет прием жителей республики в режиме видеоконференцсвязи

Заместитель прокурора Мордовии проведет прием граждан в режиме видеоконференцсвязи

Заместитель прокурора республики Березин Алексей Анатольевич посредством видеоконференцсвязи проведет прием жителей региона по вопросам нарушения их прав 26 и 28 мая. Прием будет проводиться в период с 10:00 до 13:00.

Жители Мордовии смогут обратиться с жалобами и задать интересующие их вопросы.

Предварительная запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Биряевым Дмитрием Анатольевичем по следующем телефонному номеру: 47-47-96.

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Источник: prokrm.ru