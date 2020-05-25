В Мордовии наблюдается рост производства молока

В Мордовии суточная молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах превысила 20 кг.

Продуктивность свыше 20 кг отмечается в двенадцати районах республики. Этот показатель на 1,5 кг выше уровня, имевшего место годом ранее, а также на 1,3 кг превышает среднероссийский показатель.

В результате реализации ряда инвестиционных проектов в Мордовии стабилизировалось поголовье молочных коров. Молочная продуктивность по итогам нынешнего года должна составить не менее 7 тыс. кг на корову.

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Источник: info-rm.com