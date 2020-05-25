Мордовия получит финансовую помощь

Мордовия в качестве поддержки получит денежные средства в сумме более 600 млн рублей.

Из резервного фонда России республике в качестве дотаций будут выделены денежные средства в сумме 662 млн рублей.

Указанные деньги помогут сбалансировать бюджет Мордовии в крайне сложных экономических условиях, связанных с действием многочисленных ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Всего регионы России получат 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов.

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Источник: info-rm.com