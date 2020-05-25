В Ленинском районе Саранска в мае было зафиксировано четыре нарушения земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска с начала мая было выявлено несколько нарушений земельного законодательства.

С начала последнего месяца весны муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены три внеплановые и одна плановая проверка.

В ходе указанных проверок было выявлено четыре нарушения земельного законодательства.

Гражданам, которые не соблюдают упомянутое законодательство, были выданы предписания об устранении нарушений.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru