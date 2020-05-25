В Кадошкинском районе водитель легковушки сбил насмерть пешехода

В Кадошкинском районе был сбит насмерть мужчина.
ДТП произошло поздним вечером 22 мая на 12-м километре дороги, соединяющей Инсар и Кадошкино. По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21099 совершил наезд на 52-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.
От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
Известно, что водитель легковушки находился в трезвом состоянии.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф