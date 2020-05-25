В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 22 мая возле дома №77, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Калина», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась водителю иномарки и его 21-летнему пассажиру.

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Источник: гибдд.рф