В Рузаевке водитель легковушки сбил пожилого велосипедиста

В Рузаевке 68-летний велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 22 мая неподалеку от дома №10, который расположен по адресу – улица Фурманова. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 68-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Кадошкинском районе водитель легковушки сбил насмерть пешехода.

Источник: гибдд.рф