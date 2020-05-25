В Ковылкинском районе пострадал водитель опрокинувшейся легковушки

В Ковылкинском районе опрокинулась легковушка.

Происшествие произошло ранним утром 22 мая на 3-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Троицк и Силикатный. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Рено-Логан», в определенный момент движения не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

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Источник: гибдд.рф