В Зубово-Полянском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Зубово-Полянском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Указанное происшествие произошло в ночь на 24 мая на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Ширингуши и Жуковка. Было установлено, что 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения, не смог удержать контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. После этого машина врезалась в деревья, а затем опрокинулась.

Водитель ВАЗа и его 21-летняя пассажирка были госпитализированы в районную больницу.

Выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф