В Саранске сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Днём 22 мая возле дома №142, расположенного по адресу – улица Титова, инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Шевроле», за рулем которого находился 22-летний молодой человек. В ходе проверки документов стражи порядка выяснили, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 22-летний автомобилист был доставлен в ОП №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф