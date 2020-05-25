В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны два пьяных автомобилиста.

Вечером 24 мая в Чамзинке сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на улице Республиканской остановили автомобиль марки ВАЗ-21065, за рулем которого находился 39-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов, в селе Берсеневка Лямбирского района сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» на улице Советской остановили автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением 22-летнего молодого человека, который был пьян.

Ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф