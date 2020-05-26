Житель Чамзинского района предстанет перед судом по обвинению в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Чамзинского района, который обвиняется в сбыте наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с 2017 по 2019 год 28-летний житель указанного района приобретал в разных регионах России наркотики, которые затем сбывал своим знакомым, проживающим в Мордовии. В феврале нынешнего года молодой человек был задержан.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Чамзинского района в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф