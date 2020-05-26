В МВД по Мордовии прошел брифинг по преступлениям против собственности

В пресс-центре МВД по Мордовии 25 мая в режиме онлайн прошел брифинг по преступлениям против собственности.

Спикерами стали оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД Дмитрий Костькин и заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД, подполковник полиции Павел Фадеев.

Дмитрий Костькин обратил внимание на то, что в последнее время в республике наблюдается увеличение числа мошенничеств, совершенных дистанционным путем под предлогами получения различных компенсаций и выплат, а также защиты денег, хранящихся на банковских счетах.

Также в ходе брифинга было отмечено, что в нынешнем году в Мордовии крупные предприятия не становились жертвами мошенников.

Отдельное внимание было уделено кражам велосипедов. В период с января по апрель нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 13 краж двухколесных транспортных средств.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф