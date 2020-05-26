В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Утром 26 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Куйбышева. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №17 горит баня. Огонь повредил постройку на площади 72 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru