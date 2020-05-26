Разыскивается пропавшая без вести жительница Зубовой Поляны

В Зубовой Поляне пропала без вести местная жительница.

Панюшкина Елена Николаевна 1988 года рождения, являющаяся жительницей указанного населенного пункта, 24 мая ушла с работы. С тех пор какая-либо информация о местонахождении женщины отсутствует.

Известно, что гражданка была одета в кофту розового цвета и темные джинсы. Кроме того, жительница Зубовой Поляны имела при себе женскую сумочку бежевого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458) 2-51-02, 8-929-747-03-04 или 102.

Ранее сообщалось о том, что пропала без вести жительница Саранска, которая страдает потерей памяти.

Источник: 13.мвд.рф