В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 37-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 25 мая на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», из-за невнимательности врезался в автомобиль марки «Рено-Логан», который двигался впереди.

Водитель «Лады» был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф