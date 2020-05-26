В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 60-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 60-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 25 мая на территории Пролетарского района города. На улице Победы 65-летний водитель автомобиля марки «Шевроле-Ланос», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-21074, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения первую машину отбросило на проезжавший мимо автомобиль марки ВАЗ-21124.

Медицинская помощь понадобилась 60-летней пассажирке «Шевроле».

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Источник: гибдд.рф