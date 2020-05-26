Жительница Ковылкино ударила ножом знакомого

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего знакомого.

Стражами порядка в ходе предварительного расследования было установлено, что 22 апреля нынешнего года 40-летняя жительница Ковылкино, находясь в одной из комнат общежития, расположенного по адресу – улица Фролова, распивала алкогольные напитки в компании своего гражданского мужа и 27-летнего знакомого. В ходе попойки между сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина схватила в руки кухонный нож. Гражданка пыталась ударить холодным оружием сожителя, но в итоге нанесла ножевое ранение живота гостю, который пытался остановить конфликт.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачам удалось спасти парня.

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Источник: 13.мвд.рф