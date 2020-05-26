Мошенники ограбили жительницу Саранска, решившую оформить детские выплаты

Неизвестные интернет-мошенники ограбили жительницу Саранска, которая пыталась оформить детские выплаты.

Некоторое время назад 37-летняя жительница Саранска решила оформить дополнительную выплату на ребенка. На поисковом сайте горожанка ввела соответствующий запрос и перешла по одной из найденных ссылок. На портале по якобы оформлению выплат женщине было предложено перевести комиссии. Горожанка осуществила несколько переводов. После очередного перечисления денег на чужой счет женщина поняла, что имеет дело с мошенниками.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф