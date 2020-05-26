Жителя Рузаевки оштрафовали за совершение нескольких краж

В Рузаевке был оштрафован местный житель, совершивший несколько краж из супермаркета.

В марте и апреле нынешнего года 65-летний житель Рузаевки несколько раз похищал товары из одного из супермаркетов города. Украденную продукцию мужчина прятал в одежде. Гражданин вынес из супермаркета духи, приправы, фонарики, ножницы, маркеры, ручки и другие товары на общую сумму 3,5 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф