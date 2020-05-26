В Рузаевке горел жилой дом

В Рузаевке произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло утром 25 мая. На улице Луначарского загорелся двухквартирный жилой дом №106. Огонь повредил постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru