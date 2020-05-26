Гороскоп на июнь 2020 года: почти для всех знаков ожидается хороший месяц, который могут испортить ваши жадность, болтливость и мысли о прошлом

Овен

Для Овнов новый месяц начнется с завала на службе или в делах, который, впрочем, вы преодолеете, активно взявшись за работу. Вторая половина месяца будет гораздо более спокойной, но это не означает, что вы сможете вообще ничего не делать. Напротив, есть шанс максимально раскрыть свой потенциал.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Девы.

Телец

В начале месяца Тельцы должны будут позаботиться о близких и родных, даже если они не просят помощи. Остальные 2/3 нового месяца станут отличным временем для тех, кто находится в активном поиске своей половинки – ходите на свидания, знакомьтесь с новыми людьми, чтобы вам в итоге повезло.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Девы, карьера – Скорпионы.

Близнецы

Для Близнецов вместе с новым месяцем начинается один из самых удачных периодов в текущем году, уверяют звезды. В это время можно будет не только хорошо отдохнуть, расслабиться и избавится от всего накопившегося негатива, но и найти новое хобби или увлечение.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Девы, карьера – Скорпионы.

Рак

Представители знака Рак могут сделать этот месяц приятным, если будут держаться вдали от негативно настроенных людей. Следует быть внимательными к важным мероприятиям и прочим действам, связанным с работой и другими делами. В любовных делах следует думать об избраннике, заботиться о близком вам человеке.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Козероги.

Лев

Львам следует верно расставить приоритеты в этом месяце, говорят звезды. Можно добиться многого, если все четко распланировать и следовать составленному графику. Советы опытных коллег и других умудренных жизненным опытом людей будут вам на руку. Следует проявить осторожность в беседах с руководством.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Скорпионы, карьера – Водолеи.

Дева

В новом месяце Девы могут добиться повышения по службе, уверяют звезды, но для этого нужно проявить лидерские качества, а не рваться ко власти любой ценой. Переживания и мысли о прошлом только заведут вас в тупик, поэтому не стоит даже смотреть в эту сторону.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Овны.

Весы

Звезды рекомендуют представителям знака Весы начать месяц с генеральной уборки дома и приведении в порядок других домашних дел. Улучшившаяся память и усилившаяся интуиция помогут вам быстро принимать важные решения, основываясь как на личном опыте, так и на изученном материале.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Тельцы.

Скорпион

Финансы и все, что с этим связано (покупки, кредиты и другое), будет очень сильно волновать Скорпионов в первой половине месяца, но уже к его середине ситуация успокоится. Минимизировать проблемы поможет следование ранее составленному плану, о котором никому ничего нельзя рассказывать.

Совместимость: любовь – Львы, дружба – Водолеи, карьера – Овны.

Стрелец

В первые дни нового месяца Стрельцы должны сдерживать негатив, дабы не выплеснуть его на окружающих, затем это будет уже не так критично. Вскоре ситуация и вовсе придет в норму, а ближе к концу месяца вы начнете получать заслуженные бонусы за ваше терпение. Правда, в эти же дни могут проявиться старые страхи и комплексы.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Водолеи, карьера – Близнецы.

Козерог

Если Козероги желают добиться результата в этом месяце, то вам следует настроить себя на успех, который принесет с собой много новых знакомств и возможностей. Возможны командировки или другие поездки за пределы вашего города, которые также будут успешными. Не стоит ссориться с близкими.

Совместимость: любовь – Девы, дружба – Рыбы, карьера – Близнецы.

Водолей

Новый месяц не самым лучшим образом начнется для Водолеев, которые погрязнут в ссорах и скандалах. Ситуация нормализуется только ближе к середине месяца, после чего вас ждут успехи в работе, домашних делах и даже на любовном фронте. Следует помнить, что компромиссом можно доиться лучшего результата, чем войной.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Близнецы, карьера – Львы.

Рыбы

Жадность Рыб может привлечь трудности и проблемы, поэтому лучше сразу усмирить этого демона. Месяц начнется хорошо, но со второй его половины могут начать появляться неприятности, которые способны не только испортить отношения с некоторыми людьми, но негативно отразиться на ваших финансах.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Раки, карьера – Девы.

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