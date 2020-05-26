В Саранске горел двухквартирный жилой дом

В Саранске произошло возгорание двухквартирного жилого дома.

Утром 25 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка им. Гагарина. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили возгорание в двухквартирном жилом доме №26, расположенном по адресу – улица Смоленская. Огонь повредил строение на площади 64 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru