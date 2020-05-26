В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадала 41-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 25 мая на 461-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 41-летняя гражданка, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», проявив невнимательность, врезалась в стоявший на проезжей части грузовик марки «Скания». Второе транспортное средство совершило остановку после ранее произошедшего ДТП.

Гражданка, управлявшая легковушкой, доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф