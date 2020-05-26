В Саранске по причине ДТП пострадали три человека

В Пролетарском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Днём 25 мая возле дома №6, расположенного по адресу – улица Н. Эркая, 52-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Шевроле-Лачетти», выезжая с остановочного кармана, не уступила дорогу двигавшемуся сзади автомобилю марки ВАЗ-21053, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 41-летнему водителю ВАЗа и двум его пассажиркам 33- и 17-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф