В Саранске сотрудники МЧС продолжают обеспечивать общественную безопасность

Саранский пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ по Мордовии продолжает проводить профилактические мероприятия по дезинфекции объектов социальной значимости.

В понедельник, 25 мая, было обработано здание рентгенологического и главного корпуса ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4».

Санобработке подверглись лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила, служебные помещения, палаты, рабочие места сотрудников.

Для санитарной обработки использовалось универсальное дезинфицирующее средство «Изумруд», предназначенное для борьбы с вирусами и бактериями. Это соединение оказывает разрушающее воздействие на вирусы в момент его нанесения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru