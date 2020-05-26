В Ичалках горел заброшенный гараж

В Ичалках произошло возгорание заброшенного гаража.

Вечером 25 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Мира. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит заброшенный гараж, расположенный возле дома №2. Огонь повредил строение на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину возгорания гаража.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе в результате пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru