В Чамзинском районе был задержан пьяный автомобилист

В Чамзинском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 25 мая на территории села Апраксино инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» возле дома №17, расположенного по адресу – улица Центральная, остановили автомобиль марки ВАЗ-2115, за рулем которого 56-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф