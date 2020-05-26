Два жителя Мордовии пытались перебросить на территорию колонии запрещенные предметы

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения на прилегающей территории задержали двух жителей Мордовии, пытавшихся перебросить 11 свертков, в которых находились более 30 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 2 газовые зажигалки, 3 емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 1,5 л и 1 емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 л.

В отношении жителей Мордовии были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su