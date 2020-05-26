Сотрудники и ветераны ФСИН посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат для детей и дом-интернат для престарелых и инвалидов

Сотрудники и члены ветеранской организации исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили Ширингушскую санаторную школу-интернат для детей и дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Действующие сотрудники и ветераны ведомства привезли детям одежду, обувь, игрушки, книги, канцелярские товары и защитные маски. За свои средства гости приобрели материалы для проведения косметического ремонта.

В рамках посещения дома-интерната для престарелых и инвалидов была оказана помощь в виде одежды, книг, защитных масок и постельных принадлежностей.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su