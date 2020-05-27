В Мордовии пойдет под суд виновник ДТП с тремя погибшими

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 24-летнего автомобилиста, по вине которого произошло ДТП с погибшими.

Происшествие произошло утром 24 февраля на одном из участков дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. Было установлено, что 24-летний водитель автомобиля марки «Рено» двигался по проезжей части, находящейся в состоянии снежного наката, со скоростью 70 километров в час. Двигаясь на спуск по опасному повороту, автомобилист не снизил скорость, вследствие чего потерял контроль над управлением, что спровоцировало выезд транспортного средства на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем марки «Ниссан».

Полученные водителем «Ниссана» и двумя пассажирами «Рено» телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении виновника ДТП находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru