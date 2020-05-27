В Саранске 28 мая начнет работать маршрут № 39 по Юго-Западному шоссе

В Саранске маршрут №39 по Юго-Западному начнет работать 28 мая.

Изначально указанный маршрут будет работать в тестовом режиме. Автобусы малой вместимости будут курсировать в период с 06:00 до 20:00, интервал движения в часы пик составит 15 минут.

Транспортное управление сообщает, что после обкатки маршрута интервал движения и режим работы автобуса №39 будут скорректированы.

Автобус №39 будет следовать по следующему маршруту: ул. Солнечная – Лямбирское шоссе – пр. 60 лет Октября – ул. Коваленко – Юго-Западное шоссе – ул. Энгельса – ул. Ульянова – ул. Гагарина – пр. 50 лет Октября – Юго-Западное шоссе – ул. Коваленко – пр. 60 лет Октября – Лямбирское шоссе – ул. Солнечная.

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Источник: adm-saransk.ru