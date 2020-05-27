В Саранске составили девять протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске было составлено несколько протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Утром 26 мая мобильными группами контроля было проверено 516 единиц общественного транспорта. Пассажирам, находящимся без масок или перчаток, указывалось на необходимость использования средств индивидуальной защиты.

На месте устранили замечания 194 пассажира. В отношении девяти человек были составлены протоколы (из них семь человек были без перчаток, два - без масок и перчаток).

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru