В Саранске проходит акция «Безопасные окна»

В Саранске с 25 мая проходит акция под названием «Безопасные окна».

Указанная акция будет проходить до 25 июня.

Рассматриваемое мероприятие направлено на предупреждение выпадения малолетних детей из окон, информирование родителей о возможных трагических последствиях в результате выпадения несовершеннолетних из окон и необходимости соблюдения правил безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru