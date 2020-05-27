В Саранске проходит акция «Безопасные окна»

В Саранске с 25 мая проходит акция под названием «Безопасные окна».
Указанная акция будет проходить до 25 июня.
Рассматриваемое мероприятие направлено на предупреждение выпадения малолетних детей из окон, информирование родителей о возможных трагических последствиях в результате выпадения несовершеннолетних из окон и необходимости соблюдения правил безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru