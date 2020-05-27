В Пролетарском районе Саранска в 2020 году отремонтируют крыши нескольких многоквартирных домов

На территории Пролетарского района Саранска за счет средств некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в нынешнем году в 36 МКД проведут работы по капитальному ремонту кровельного покрытия.

В настоящее время начаты работы в восьми домах. На каждом объекте ведется технический надзор специализированной организацией, осуществляющей ежедневный контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту кровельного покрытия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru