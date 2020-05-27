В Мордовии спортзалы и фитнес-клубы можно будет посетить только по предварительной записи

Жители Мордовии смогут посещать спортзалы и фитнес-клубы только по записи.

Пока что речь не идет об открытии указанных заведений, но уже были опубликованы рекомендации для владельцев спортзалов и фитнес-клубов.

Роспотребнадзор разработал правила, согласно которым перед началом смены и в течение дня владельцы залов должны замерять тренерам и инструкторам температуру. Требование носить маски и перчатки сохраняется, но оно не касается клиентов. Попасть в фитнес-залы и бассейны можно будет только по предварительной записи.

На одного спортсмена должно приходиться не меньше 4 квадратных метров площади.

По информации «Известий Мордовии».

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