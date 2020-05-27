В Лямбирском районе горел заброшенный дом

В Лямбирском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Ранним утром 27 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Звездный. На улице Строительной загорелся заброшенный дом. Огонь повредил постройку на площади 60 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru