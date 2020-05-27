В Мордовии планируют организовать мониторинг подготовки к отопительному сезону

В Мордовии в ходе заседания регионального правительства, которое прошло 25 мая в режиме видеоконференцсвязи, были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки объектов и инженерных систем жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов региона к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Было отмечено, что результаты прошлого отопительного сезона засвидетельствовали, что принимаемые меры не являются достаточными. Наглядным свидетельством необходимости активизации работы в рассматриваемом направлении являются аварийные ситуации на инженерных сетях и в жилом фонде, которые имели место в конце минувшего года и в текущем году.

Основное количество аварийных ситуаций было зафиксировано на сетях холодного и горячего водоснабжения. Это говорит о недостаточной работе предприятий «Сарансктеплотранс» и «Саранскгорводоканал».

Во время заседания также стало известно, что в Мордовии планируется организовать еженедельный мониторинг хода подготовки к осенне-зимнему периоду.

Глава регионального правительства Владимир Сушков распорядился разработать соглашения и графики реструктуризации задолженностей с ресурсоснабжающими организациями.

По информации «Известий Мордовии».

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