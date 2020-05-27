В Мордовии инспектора ДПС оштрафовали за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении инспектора ДПС, обвиняемого в получении взятки.

В декабре 2018 года в Саранске инспектор ДПС на проспекте Ленина остановил автомобиль марки «Шевроле». В ходе проверки документов страж порядка выяснил, что недавно водитель указанного транспортного средства был задержан по причине управления машиной в состоянии алкогольного опьянения. Дело о лишении мужчины водительского удостоверения было отправлено в суд. Страж порядка решил, что гражданин находится за рулем на противозаконных основаниях. Но на самом деле в то время решение суда ещё не вступило в силу. Сам автомобилист знал, что его могут лишить прав, но в суд не ходил, по причине чего не был осведомлен о статусе своего водительского удостоверения.

Инспектор ДПС, полагая, что имеет дело с нарушителем, заявил, что за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей не будет составлять протокол по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения. Автомобилист, спустя некоторое время, передал деньги через посредника.

Решением суда в отношении инспектора ДПС была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Кроме того, суд арестовал земельный участок мужчины в Лямбире.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru