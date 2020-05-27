Аэропорт Саранска с 1 июня вновь будет принимать рейсы из Москвы

Аэропорт Саранска в скором времени начнет принимать рейсы из Москвы.

Недавно стало известно о том, что уже с 1 июня «Аэрофлот» начнет осуществлять рейсы из Москвы в Саранск. В настоящее время самолеты по этому маршруту не летают по причине действия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Кроме того, с 5 июня начнут летать самолеты из Саранска в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

В настоящее время из Саранска можно улететь в Екатеринбург, Минеральные Воды и Сочи. Эти полеты из-за упомянутых ограничений не приостанавливались.

По информации «Известий Мордовии».

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