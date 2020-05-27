В Инсарском районе горела баня

В Инсарском районе произошло возгорание бани.

Происшествие произошло днём 26 мая на территории села Мордовская Паевка. Возле дома №106, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru